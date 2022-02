Signature d’une convention de coopération entre la douane et le Conseil de la concurrence

Le Conseil de la Concurrence et l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) ont signé, ce mardi 22 février 2022 à Rabat, une convention de partenariat ayant pour objectif la mise en place d’un cadre formalisé pour l’échange d’informations, de données et d’expertises en rapport avec les domaines et sujets d’intérêt commun.

Signée par Ahmed RAHHOU, Président du Conseil de la Concurrence et Nabyl LAKHDAR, Directeur Général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, « cette convention permettra l’accès aux informations et études produites par les deux institutions dans le cadre de leurs missions respectives. », indique un communiqué conjoint.

Les deux parties souhaitent principalement apporter leur appui au tissu productif national en contribuant à l’amélioration du climat des affaires au Maroc dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée.

Il s’agit aussi de veiller à une application efficiente de la loi, à la protection des marchés et des consommateurs, à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et à l’application des mesures antidumping édictées par les autorités compétentes.

Cette convention vise, en outre, l’échange d’expérience et le développement des compétences des cadres des deux institutions en matière de droit et économie de la concurrence.

Elle ouvrira enfin la voie à l’organisation de rencontres scientifiques et de sensibilisation sur des thématiques et des questions d’intérêt commun.