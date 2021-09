Signature demain de deux Contrats de dons entre l’ambassade du Japon et deux associations marocaines

En vue de renforcer les relations de coopération et d’amitié existantes entre le Japon et le Royaume du Maroc, deux contrats de don d’une valeur de 122 583 Euros au total, portant sur le bien-être et le développement durable du Maroc, seront signés, le 14 septembre 2021, par l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon au Royaume du Maroc, SHINOZUKA Takashi, et deux associations marocaines.