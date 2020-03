Sicpa ouvre son hub Afrique à Casablanca Finance City

La société suisse, spécialiste et leader mondial du marquage fiscal, Sicpa, ouvre, dans quelques jours, son centre d’excellence pour l’Afrique de l’Ouest qui sera logé à Casablanca Finance City. Le 12 mars, tout l’état-major de Sicpa, conduit par le président du groupe, Philipe Amon himself, et Eric Besson, président de Sicpa West Africa, fera le déplacement à la capitale économique pour l’inauguration officielle du site. Une cérémonie à laquelle est annoncée également la participation de Nabyl Lakhdar, directeur général de l’Administration des douanes. Une présence qui revêt un caractère hautement symbolique puisque, au mois de janvier, la douane avait renouvelé sa confiance à Sicpa à la suite d’un appel à concurrence, lui attribuant le marché relatif au marquage intégré et sécurisé permettant le contrôle de marchandises soumises aux taxes intérieures de consommation, sachant que Sicpa assure ledit marquage depuis 2010.

C’est d’ailleurs en réponse à un souhait exprimé par l’Administration des douanes, lors du dernier appel d’offres, que Sicpa a décidé d’implanter son nouveau centre à Casablanca pour, dit-on, favoriser le transfert d’expertise, l’innovation technologique et la création de valeur au Maroc. Ce centre, les responsables de Sicpa le veulent comme un hub pour leurs activités actuelles et futures dans les pays de l’Afrique de l’ouest. D’ailleurs, selon des sources bien informées, c’est une équipe de Sicpa de Casablanca qui a piloté tout récemment la mise en œuvre du marquage fiscal au Togo. Dans le passé les activités Maroc relevaient du centre d’excellence de Madrid. Pour son nouveau centre de Casablanca, Sicpa a choisi de s’appuyer sur l’expertise d’un partenaire marocain spécialisé en IT, en l’occurrence la société MedTech. Cette dernière devra apporter son savoir-faire et sa capacité d’innovation pour la mise en œuvre et le développement au Maroc et en Afrique de solutions encore plus adaptées pour la traçabilité sécurisée. Déjà présent dans le marquage fiscal, Sicpa utilisera probablement ce centre d’excellence de Casablanca pour étendre et proposer ses solutions de traçabilité éprouvées dans d’autres secteurs, notamment l’agroalimentaire et d’autres produits de grande consommation. A suivre…