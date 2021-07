Service professionnel à domicile : la plateforme Hany devient un opérateur incontournable

Entretien de la maison et du jardin, menuiserie, cuisine, repassage, réparations, travaux divers, installations techniques, dépannage, mécanique,… la plateforme Hany réinvente le service professionnel à la carte et lance son appli grand public. Accessible à tous, cette plateforme numérique met en relation les clients avec des professionnels de confiance, les meilleurs dans leurs domaines.

Plateforme inédite de mise en relation entre professionnels et particuliers au Maroc, Hany est une véritable pépite qui va révolutionner le service à domicile, sous toutes ses coutures, le rendant simple d’accès, pratique, efficace, rapide et sûr via l’application téléchargeable sur android et Ios. Hany propose un large bouquet de prestations, s’appuyant sur un réseau de professionnels et d’entreprises ayant développé de véritables savoir-faire, sur une variété inédite de métiers et sur une formule remarquablement efficace qui offre une garantie de résultat pour chaque travail accompli, indique-t-on dans un communiqué. La plateforme offre sur chaque prestation une assurance qualité (fait ou refait) ainsi qu’une assurance sécurité (responsabilité civile).

Entretien de la maison et du jardin, menuiserie, cuisine, repassage, réparations, travaux divers, installations techniques, dépannage, mécanique, évènementiel, soins esthétiques, coiffure, maquillage… avec Hany, les clients trouvent rapidement le professionnel agréé souhaité, avec une garantie qualité et au meilleur prix.

Besoin de connecter une TV, tondre la pelouse, nettoyer un canapé ou un tapis, résoudre un problème d’électricité, réparer une fuite de machine à laver, entretenir sa voiture, organiser un évènement ou même refaire sa couleur de cheveux ? Hany permet aux clients de trouver en quelques clics le professionnel qualifié et agréé qui correspond à leurs attentes. La plateforme gère tous les aspects afférents à la prestation : de la sélection du prestataire à la réalisation de la prestation, en passant par la comparaison de devis et le paiement en ligne.

Voici quelques points forts de la plateforme :

La granite « Satisfait ou refait »

Simplicité, efficacité, confiance, pour une satisfaction garantie

Une relation facilitée avec les professionnels

Un réseau de professionnels vérifiés, triés sur le volet, formés et encadrés par Hany.

Des prix transparents, le paiement à la livraison du service ou en ligne sécurisée

La fidélité récompensée avec le programme Kenz’up

Une évaluation et une notation des prestations réalisées pour une amélioration continue garantie

Un bouquet de services en permanente évolution avec toujours plus d’avantages