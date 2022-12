Service militaire 2023 : L’opération de recensement lancée

Le ministre de l’Intérieur avait invité, dans un communiqué, les jeunes qui recevront eux mêmes un avis des autorités administratives locales, ou par l’intermédiaire d’un membre de leurs familles, à remplir le formulaire de recensement via le site « www.tajnid.ma » et ce à partir du début de l’opération de recensement le 28 décembre.

Le service militaire 2023 représente une opportunité pour les jeunes désirant développer leurs connaissances et leurs capacités professionnelles afin d’intégrer le marché de l’emploi et la vie sociale.

Selon les données du recensement relatif au service militaire au titre de l’année en cours, cette opération connaît un grand engouement de la part des jeunes, particulièrement de sexe féminin. Le nombre de jeunes ayant achevé les procédures de recensement relatif au service militaire au titre de 2022 s’est établi à 178.166.

Le nombre de jeunes de sexe féminin qui se sont portées volontaires pour le service militaire a atteint, selon les mêmes données, 29.013, soit plus de 16% de l’ensemble des jeunes recensés.

Le service militaire est une initiative qui incarne l’esprit de responsabilité et de citoyenneté des jeunes marocains, hommes et femmes, pour renforcer leur appartenance à la Patrie et la défense de ses intérêts supérieurs.