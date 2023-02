Séismes en Turquie et Syrie : Le bilan grimpe à près de 4.900 morts

L’aide internationale doit arriver mardi en Turquie et en Syrie dans les régions touchées la veille par les secousses dont la première tôt lundi a atteint une magnitude de 7,8 et a été ressentie jusqu’au Liban, à Chypre et dans le nord de l’Irak.