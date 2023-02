Séisme en Turquie et en Syrie : Des cellules de crise mises en place par les ambassades du Maroc à Ankara et Damas

Des numéros de téléphone et des adresses mails ont été mis à la disposition de la communauté marocaine résidant en Turquie et en Syrie, après le séisme qui a ébranlé ce lundi matin les deux pays.

«Suite au séisme dévastateur qui a frappé aujourd’hui la Türkiye et la Syrie, les Ambassades du Royaume du Maroc à Ankara et à Damas ont mis en place des cellules de crise et des numéros de téléphone à la disposition de la communauté marocaine dans les deux pays en cas de besoin», indique le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

Pour prendre contact avec l’ambassade du Maroc à Ankara, les numéros de téléphone et adresses mails suivants sont à disposition :

00903124376020

00903124376021

00905346871318

00905550372743

00905349205305

[email protected]

[email protected]

Pour prendre contact avec l’ambassade du Maroc à Damas, les numéros de téléphone et adresses mails suivants sont à disposition :

116115263

116110451

00963933885838

0096181762258

[email protected]