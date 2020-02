Sefrou accueille le forum des villes intelligentes

Organisée sous le thème “pour des communautés ouvertes et intelligentes”, cette manifestation vise à contribuer à la création des communautés ouvertes, à travers l’incitation des communes à s’ouvrir davantage sur les différentes idées et propositions innovantes des citoyens et le renforcement de la participation citoyenne en tant que pratique coutumière.

Initiée en partenariat avec l’Initiative de Partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (MEPI) et le Centre international de droit des organisations à but non lucratif (ICNL) et en collaboration avec la province de Sefrou, ce forum a connu la participation d’experts internationaux, d’universitaires, de représentants de ministères et de communes territoriales et d’acteurs de la société civile.

Au menu de cet événement, des ateliers d’évaluation de la procédure juridique et de l’efficacité de la démocratie participative, outre la création d’un plan d’action axé sur l’ouverture et le développement au niveau des communes de Sefrou et Izgharen.

Les résultats des ateliers de ce forum seront intégrés dans la liste des propositions de la société civile pour la création du plan d’action 2020-2022 dans le cadre du partenariat pour le gouvernement ouvert.

(Avec MAP)