SCA Technology conçoit un sas automatique 100% marocain

La créativité des Marocains n’a jamais été autant stimulée que sous la crise sanitaire qui sévit actuellement à travers le monde. Des respirateurs et des lits médicaux, des thermomètres à infrarouge, des kits de dépistage, aujourd’hui c’est le tour d’un sas d’hygiène de conception et fabrication locale, conçu par le spécialiste marocain de la sécurité, SCA Technology. Le dispositif multifonctions qui vient d’être présenté à Casablanca, jeudi 17 septembre, a permis d’assurer le respect des mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19.

Cette innovation marocaine assure le respect de la distanciation physique, le contrôle automatique de la température et la distribution du gel sans aucune intervention humaine. Elle permet, ainsi, une prévention efficace contre la propagation des bactéries et virus en garantissant le lavage des mains à chaque entrée dans les lieux sécurisés.

Prêt à être installé dans tous les commerces, écoles, institutions et autres endroits ouverts au public et au personnel, ce système automatisé contrôle par capteurs de proximité que le produit a bien été distribué sur les mains du visiteur avant de libérer l’accès.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général de SCA Technology, Abdelilah Lebrigui, a fait savoir que l’entreprise, créée il y a 3 ans, fabriquait des tourniquets et des obstacles physiques avant d’adapter ses produits aux mesures sanitaires actuelles dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette nouvelle donne a inspiré la conception de nombreuses solutions dont ce sas d’hygiène qui permet une prise automatique de la température et une désinfection des mains et de semelles avant d’autoriser l’accès aux utilisateurs, a-t-il précisé, notant que ce produit est de conception 100% marocaine, avec un taux d’intégration locale qui avoisine les 80%.

SCA Technology a doté, également, ce système d’un terminal de reconnaissance faciale avec contrôle de température et de port conforme du masque ainsi que des voyants LED qui indiquent le bon déroulement du processus.