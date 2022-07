Santé : trois nouvelles Facs de médecine et trois nouveaux CHU en projet

Le gouvernement compte ouvrir trois nouveaux CHU et trois Facs de médecine. 68.000 nouveaux professionnels de santé seront formés cette année. Une convention-cadre pour un budget de 3 MMDH vient d’être signée en ce sens.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, ce lundi 25 juillet, la cérémonie de signature d’une convention-cadre pour la mise en œuvre du programme d’augmentation des effectifs des professions de la santé à l’horizon 2030.

La convention-cadre, dotée d’une enveloppe budgétaire de 3 milliards de DH, a été signée entre les ministres de la Santé et de l’Enseignement supérieur et le ministre délégué au Budget.

Le programme objet de cette convention-cadre porte sur l’augmentation du nombre des professionnels de la santé à 68.000 en 2022 et à plus de 90.000 à l’horizon 2025. Il est prévu également d’atteindre le seuil de 24 professionnels de la santé pour chaque 10.000 habitants en 2025, puis de 45 à l’horizon 2030, contre 17,4 actuellement.

Il s’agit aussi de la création de trois Facultés de médecine et de pharmacie et de trois CHU à Errachidia, Beni Mellal et Guelmim.