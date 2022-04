Santé : Plus de 6 MMDH d’investissements programmés

Plus de 6 milliards de dirhams (MMDH) ont été programmées dans le budget d’investissement du ministère de la santé pour réhabiliter et renforcer les structures, les installations et les équipements techniques de santé, et de moderniser les équipements biomédicaux et les services de maintenance.

Répondant aux questions orales à la Chambre des représentants, le ministre Khaled Ait Taleb a souligné que son département s’est attelé dans le cadre des chantiers royaux de la protection sociale, à élaborer un programme ambitieux de réforme et de réhabilitation du système de santé, suivant le calendrier tracé dans les discours royaux et ce, en dépit des défis et des contraintes de la conjoncture actuelle.

Les établissements de santé sont soumis à des normes techniques d’ingénierie et à des normes unifiées conformément au référentiel approuvé en la matière. Les équipements médicaux, biomédicaux et techniques qui sont constamment renouvelés et modernisés pour être en phase avec les technologies médicales les plus récentes font l’objet d’une veille technologique, avec l’adoption de nouvelles mesures pour les services de maintenance et de prise de rendez-vous et de facturation.

Le ministre a mis l’accent par ailleurs sur l’obligation de respecter le circuit des traitements pour soulager la pression sur les hôpitaux régionaux, en plus de nouvelles mesures organisationnelles concernant les services des urgences dans les hôpitaux.