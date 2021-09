Salon international « Innovation Week in Africa » : L’Université Mohammed V primée

Tenu du 8 au 12 septembre courant à l’initiative de l’association OFEED Maroc, cet événement a connu la participation de concurrents de 14 pays ayant présenté 83 projets, a ajouté la même source.

Ces distinctions ont été décernées au Pr. Hassan Ammor, de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs, et à son équipe (Zakaria Er-Reuig et Redouane Karli) pour leurs projets innovants intitulés : « A New Smart Microwave Imaging Scanner For Breast Cancer Detection », « Smart Microcellular Antenna In GSM 3G and 4G » et « Bands to Combat Cheating by Mobile Phone at Exam Centers ».

L’Université Mohammed V de Rabat a été également honorée à travers le prix exceptionnel d’Excellence en Innovation et Leadership décerné par l’IWA à son président Mohammed Rhachi.