Saison agricole 2020-2021 : 1,6 million de quintaux de semences disponibles

Une quantité de 1,6 million de quintaux de semences a été mobilisée, dont 1,5 million de quintaux chez la Société nationale Sonacos et 100.000 chez le privé, dans le cadre des préparatifs de la saison agricole 2020-2021, a annoncé mardi le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.