Sahara marocain: Le RNI salue hautement les positions positives exprimées dans le message adressé à SM le Roi par le président du gouvernement espagnol

Dans un communiqué, le parti a appelé au renforcement des relations entre les deux pays à même de les hisser à un niveau supérieur, conformément aux déterminants et fondements évoqués par SM le Roi dans Son discours à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, tout en saluant les efforts et la sagesse du Souverain et Sa gestion audacieuse et perspicace des dossiers de la diplomatie marocaine.

Le RNI a aussi appelé à une exploitation positive des opportunités et des partenariats stratégiques liant les deux Royaumes, outre les points en commun les unissant sur les plans de l’histoire, de la géographie et de la communauté du destin, à travers le développement des relations bilatérales à même de les hisser à un niveau supérieur selon les déterminants et fondements évoqués par le Souverain dans Son discours du 20 août dernier à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, et la teneur du message du président du gouvernement espagnol.

Dans ce cadre, le parti estime que la conjoncture requiert plus que jamais la construction de relations de coopération plus fortes pour relever les défis communs qu’imposent les relations de voisinage, à la lumière de ce que vit la région et le monde entier, notamment les dossiers de la migration et de la sécurité.

Le RNI a réitéré son adhésion constante pour la défense des causes et des intérêts supérieurs du Royaume, avec à leur tête la question de l’intégrité territoriale, la première cause nationale du pays.