Sahara marocain : Le Maroc et l’UE rappellent leur appui au processus politique de l’ONU

Le Maroc et l’Union européenne (UE) ont rappelé, mercredi 29 janvier à Bruxelles, leur appui au processus politique des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique, juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara, qui repose sur le compromis en conformité avec les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment la résolution 2494 du 30 octobre 2019.

Une déclaration conjointe rendue publique à l’issue de la rencontre entre Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, vice-président de la Commission européenne et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, souligne que le haut représentant de l’UE « a pris note positivement des efforts sérieux et crédibles du Maroc à cet effet, et a encouragé toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis».

(Avec MAP)