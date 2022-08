Sahara : L’Union Européenne met en avant les efforts sérieux et crédibles du Maroc

L’Union Européenne (UE) reste attachée à sa position au sujet du différend sur le Sahara marocain, rappelant haut et fort qu’elle prend « note positivement des efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc ».

L’Union Européenne (UE) reste attachée à sa position au sujet du différend sur le Sahara marocain, rappelant haut et fort qu’elle prend « note positivement des efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc » et soutient « fermement les efforts du Secrétaire Général de l’ONU visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste et durable, mutuellement acceptable à la question du Sahara », sur la base « d’un compromis et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier la résolution 2602, du 29 octobre 2021 ».

La résolution 2602 du Conseil de sécurité de l’ONU, rappelle-t-on, confirme le « continuum » du processus des tables rondes – avec ses modalités et avec ses quatre participants : le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario – en tant que « seul et unique » cadre pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain.

Claire et inchangée, cette position de l’UE a été réaffirmée ce jeudi par la voix de la porte-parole du Haut Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Nabila Massrali, dans une déclaration à la MAP.

La porte-parole a saisi cette occasion pour souligner que « l’UE reste donc fermement engagée à soutenir le travail de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général, Staffan de Mistura », en insistant que l’UE « encourage toutes les parties » à s’engager à ses côtés pour la reprise du processus politique, mettant l’accent sur l’ »importance de préserver la stabilité de la région par plus de dialogue et par une approche constructive ».

Ces propos de la porte-parole, qui interviennent dans la suite des récentes déclarations du chef de la diplomatie européenne à des médias espagnols, viennent souligner à nouveau que « la position de l’UE est claire » et « avait été détaillée dans la Déclaration politique conjointe entre l’UE et le Maroc de juin 2019 ».

Dans une interview diffusée, mercredi par EFE, le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, avait souligné que la position de l’UE sur la question du Sahara marocain « est exposée dans la déclaration commune de 2019 avec le Maroc ».

En se référant favorablement aux efforts sérieux et crédibles du Maroc, l’UE s’inscrit ainsi dans la continuité des 18 résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui ont successivement confirmé la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie, qui reste et sera l’ultime et finale solution à ce différend régional.