Sahara : le Conseil nordique rejette massivement un projet de recommandation hostile au Maroc

Le Conseil Nordique, organe officiel de la coopération interparlementaire formelle des pays nordiques, a rejeté à une écrasante majorité un projet de recommandation visant à imposer des restrictions et des mesures à l’importation de produits en provenance du Sahara marocain.

Le Conseil Nordique a ainsi voté en faveur du rapport de la Présidence, qui a estimé que la question du Sahara ne relevait aucunement des compétences du Conseil. La Présidence a non seulement refusé d’adopter le projet, mais également de le discuter lors du Conseil.

L’échec cuisant de ce projet de recommandation, présenté par certains membres de l’Alliance de la Gauche verte nordique, qui ont cherché à manipuler le Conseil, démontre encore une fois que les manœuvres des relais des séparatistes ne font désormais plus d’adeptes auprès des pays scandinaves.

L’issue du vote met également en lumière l’anticipation des Ambassades du Maroc dans les pays nordiques, qui ont réussi à faire échouer les manipulations des adversaires de la question nationale.

Le Conseil nordique a tenu sa 74è session dans la capitale finlandaise, Helsinki, entre le 31 octobre et le 3 novembre, sous la thématique ‘’l’avenir et le rôle des pays nordiques dans le monde ». Elle a surtout porté sur la guerre en Ukraine ainsi que les crises énergétique et climatique.

Forum de coopération pour les institutions parlementaires des pays nordiques, le Conseil nordique a été créé en 1952. Il compte 87 membres issus du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège, de la Suède, des îles Féroé, du Groenland et d’Åland.