SAHAM assurance : le changement de dénomination acté

L’installation de la marque Sanlam Maroc se traduit concrètement par l’adoption d’une nouvelle identité visuelle qui fait l’objet d’une campagne de communication, démarrée aujourd’hui, sur les médias nationaux, sur les réseaux sociaux et en affichage autour de sa signature « Vivez en toute confiance ».

« Ce changement de nom nous permettra de déployer au Maroc une marque unifiée à l’échelle continentale, forte de la reconnaissance de nos partenaires et clients ainsi que du capital confiance construit depuis plus d’un siècle. Il s’agit aussi pour nous de mettre à profit les synergies Groupe ainsi que la cohérence du discours et de la communication de Sanlam », déclare à cette occasion Yahia CHRAIBI, Directeur Général de Sanlam Maroc.

Expansion africaine et mondiale

Ce changement de dénomination et d’identité visuelle renforce la présence directe de Sanlam dans 33 pays, du Cap à Tanger, en passant par l’Afrique orientale et occidentale, lui donnant ainsi un accès de choix au marché de l’assurance sur le continent. Sanlam affiche même son ambition de faire partie du Top 3 des compagnies d’assurance mondiales !