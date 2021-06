Sacs en plastique : Une unité clandestine démantelée à Nouaceur, plus de 18,6 tonnes saisies

Une commission provinciale mixte a procédé, lundi, au démantèlement d’une unité de fabrication clandestine de sacs en plastique interdits, située dans la Commune rurale de Oulad Azzouz – Province de Nouaceur, et à la saisie de plus de 18,6 tonnes de sacs en plastique interdits, de matières premières et de déchets en plastique, indique le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique.