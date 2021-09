Sa Majesté le Roi reçoit Aziz Akhannouch et le charge de former un gouvernement

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, a reçu vendredi au Palais Royal à Fès, M. Aziz Akhannouch, président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), que le Souverain a nommé chef de gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement, a annoncé le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.