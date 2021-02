Ryanair s’attend à une perte historique en raison du covid-19

La compagnie aérienne à bat coût Ryanair a subi une perte nette de 306 millions d’euros entre octobre et décembre, et dit s’attendre la pire année de son histoire en raison de la suspension du trafic aérien des suites de la pandémie de coronavirus.

La compagnie irlandaise a précisé dans un communiqué qu’elle avait réalisé un bénéfice net de 88 millions d’euros au troisième trimestre de son exercice précédent, mais qu’elle a souffert, comme le reste du secteur, des restrictions de voyage mises en place pour arrêter la propagation du virus et de ses nouvelles variantes.

Alors qu’il espérait transporter 155 millions de passagers cette année, Ryanair n’en a transporté que 8,1 millions, soit une baisse de 78% sur un an. Le chiffre d’affaires trimestriel du transporteur a plongé de 82% à 340 millions d’euros. De ce fait, l’exercice en cours « va continuer d’être le plus difficile des 35 ans d’histoire de Ryanair », selon la même source.

« Nous espérions que les choses continuent de s’améliorer au troisième trimestre mais, la semaine avant Noël, l’émergence des variants britannique et sud-africain a conduit à de sévères restrictions », a déclaré le directeur général de Ryanair, Michael O’Leary dans une vidéo sur le site internet de Ryanair.

Le transporteur estime que les confinements et les tests demandés avant de voler vont plomber le trafic jusqu’aux vacances de Pâques, en avril. Il maintient sa prévision d’un trafic compris entre 26 et 30 millions de passagers sur l’exercice 2020-2021 qui s’achèvera fin mars.

La compagnie prévoit une perte annuelle comprise entre 850 et 950 millions d’euros, tout en précisant qu’il s’agit d’un objectif « prudent ». Ryanair avait enregistré une perte nette de 197 millions d’euros au premier semestre achevé fin septembre et avait déjà prévu une perte encore plus importante au second semestre.

Face à la crise, qui a frappé de plein fouet le secteur aérien, Ryanair a été contrainte de supprimer 3.000 emplois en Europe, soit 15% de ses effectifs et de même qu’elle a procédé à des baisses de salaire de son personnel de cabine.

