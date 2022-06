Ryanair annonce son programme d’hiver pour le Maroc : 7 nouvelles lignes desservant 10 aéroports

Bien que ce programme offre un large choix, la demande augmente rapidement. Les clients doivent donc réserver leurs escapades hivernales 2022/2023 rapidement pour bénéficier des tarifs les plus bas possibles.

Ryanair, la première compagnie aérienne européenne, a annoncé, ce mercredi 8 juin, son programme d’hiver 2022/2023 marocain, le programme hivernal le plus important de son histoire, avec 7 nouvelles lignes vers des destinations passionnantes telles que Toulouse, Alicante et Francfort. Cela porte à 137 le nombre total de liaisons de Ryanair au départ ou à destination du Maroc pour l’hiver 2022/2023, ce qui offre aux clients encore plus d’options de voyage pour l’hiver, favorisant le tourisme entrant pendant la saison creuse, annonce la compagnie aérienne dans un communiqué.

Avec 90 bases et plus de 2 500 lignes opérant dans 36 pays européens cet hiver, Ryanair continue de stimuler la reprise du trafic et de créer des emplois à travers l’Europe de manière durable avec une flotte croissante de nouveaux B737 « Gamechanger », qui consomment 16% de carburant en moins, produisent 40% d’émissions sonores en moins tout en ajoutant 4% de sièges supplémentaires.

Pour célébrer l’annonce de son programme d’hiver 2022/2023, Ryanair a lancé une vente de sièges à durée limitée, avec des tarifs disponibles à partir de 219 DH sur les nouvelles lignes, pour des voyages entre octobre 2022 et janvier 2023. Pour profiter de ces fantastiques tarifs réduits, la compagnie invite ses clients à se connecter sur son site et réserver avant le vendredi 10 juin.