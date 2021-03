RSE : Une nouvelle consécration pour Bank of Africa

BANK OF AFRICA vient d’être désignée dans le top 2% de toutes les entreprises notées par Vigeo Eiris dans le monde (4.880 au total) et 1ère sur 90 dans le secteur bancaire – Retail & Specialised Banks Emerging Market – suite à la 1 ère notation « Corporate Sustainability Rating » opérée au Maroc, indique un communiqué du groupe parvenu à La Vie éco ce Mardi 16 Mars.

La banque obtient la note A1+ (niveau Advanced), sur la base d’un score global de 64/100, confirmant ainsi son Leadership en matière de RSE, précise la même source.

Cette distinction, obtenue après avoir été désignée, en 2020 « Top Performer RSE » pour la 7ème année consécutive par Vigeo Eiris, en tête du classement « Retail & Specialised Banks Emerging Market » sur les 6 domaines de la performance Environnementale, Sociale et Gouvernance, conforte le positionnement de BANK OF AFRICA, sous l’égide de son Président Othman Benjelloun, en tant que Groupe panafricain & international de référence en matière de finance durable et inclusive, à impact positif.

Ces résultats exceptionnels et le maintien du positionnement avancé de BANK OF AFRICA, viennent souligner l’ambition d’opérer ses activités en ayant un impact positif sur les communautés et les géographies d’implantation, par des contributions tangibles renforçant son empreinte d’opérateur socialement responsable, participant à l’atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable définis par la Communauté Internationale.