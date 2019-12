RSE: Lydec reçoit le prix Top Performer RSE

Pour la sixième fois depuis 2012, Lydec a reçu le trophée « Top Performer RSE » décerné par l’agence de notation extra-financière, Vigeo Eiris, aux entreprises, cotées et/ou émettrices de titres obligataires, les plus performantes en matière de responsabilité sociale et de gestion des risques de durabilité.

Cette année, Lydec a été consacrée pour sa performance globale et plus particulièrement pour 8 critères. Lydec maintient également sa présence dans le «Casablanca ESG 10», l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) lancé, en septembre 2018, par la Bourse de Casablanca, en collaboration avec Vigeo Eiris. Ce référentiel regroupe les 10 valeurs cotées ayant obtenu les meilleures notations ESG de l’agence de notation extra-financière. Le délégataire casablancais figure, en effet, parmi les cinq entreprises cotées qui ont significativement amélioré leurs scores de 2019 par rapport à 2018, et ce, en grimpant de 6 points.

Avec l’obtention, pour la 6ème édition consécutive, du trophée « Top Performer RSE » et l’évolution de ses performances ESG, Lydec confirme ainsi la maturité de sa démarche RSE et son positionnement d’acteur de référence en matière de développement durable.