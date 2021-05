RSE : La Bourse de Casablanca publie son 1er rapport

A travers ce rapport, la Bourse formalise sa démarche RSE, tout en revenant sur ses réalisations, ses pratiques au quotidien et sa performance en la matière, indique la Bourse dans un communiqué.

La démarche RSE de la Bourse de Casablanca est structurée autour de 4 engagements majeurs, qui s’intègrent parfaitement dans son plan de développement. Il s’agit d’exercer son métier avec responsabilité, d’être engagée envers la société et les communautés, de préserver l’environnement et atténuer les effets du réchauffement climatique et d’entretenir des relations équilibrées et durables avec ses partenaires, précise la même source.

« Que cela soit à travers la promotion de la finance durable en Afrique (Marrakech Pledge), le développement des meilleures pratiques (Guide, Indice ESG…), la formation et l’accompagnement des entreprises et des investisseurs (gouvernance, transparence…), la participation active à des initiatives internationales (Sustainable Stock Echange Initiative, WFE…), l’obtention du label RSE de la CGEM, la Bourse de Casablanca a toujours œuvré pour l’adoption des meilleures pratiques et pour leur promotion auprès de ses partenaires », affirme la même source.

En tant qu’infrastructure de marché, la Bourse de Casablanca s’engage ainsi formellement à adopter les meilleures pratiques de RSE, à inciter son écosystème à les adopter, à mettre en place des actions concrètes pour développer l’Investissement Socialement Responsable et à continuer au final à œuvrer pour la mise en place d’une croissance durable et inclusive.

Rappelant la mise en place du Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), La Bourse de Casablanca a indiqué que cet indice est composé des 10 valeurs cotées en continu à la place de Casablanca qui ont obtenu les meilleures notations ESG de l’agence Vigeo Eiris.

Le Casablanca ESG 10 a été mis en place pour promouvoir le développement des bonnes pratiques ESG auprès des entreprises faisant appel public à l’épargne. Il vise également à attirer une nouvelle catégorie d’investisseurs ISR (Ndlr: investisseur socialement responsable) en mettant à leur disposition un référentiel qui répond à leurs besoins et à donner un coup de projecteur à la place financière de Casablanca à l’échelle internationale.

Depuis la dernière révision d’octobre 2020, l’indice est composé de Ittisalat Al-Maghrib, Attijariwafa Bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa, LafargeHolcim Maroc, Cosumar, BMCI, Managem, Lydec et SMI.

(Avec MAP)