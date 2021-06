Royal Air Maroc ouvre la ligne Dakhla-Paris

La ligne Royal Air Maroc (RAM) Dakhla-Paris a été ouverte, vendredi matin, pour être la première route aérienne directe entre Dakhla et le continent européen, annonce la compagnie nationale.

« Le vol AT623 de Royal Air Maroc a quitté Paris Orly ce matin vendredi 18 juin 2021 à 9h25 (heure locale). Il devrait atterrir à 14h25 sur l’aéroport VIL de Dakhla. Ce vol constitue une première historique, s’agissant de la première ligne aérienne internationale reliant Dakhla à une métropole du continent européen (à l’exception de la ligne Dakhla-Las Palmas de Grande Canarie) », indique un communiqué de RAM.

Quelque 80 passagers ont pris place à bord du Boeing 737-800 de la compagnie nationale pour ce vol inaugural d’une durée de moins de 04H30, fait savoir la même source, précisant qu’une à deux fréquences par semaine seront lancées dans un premier temps, les mardis et vendredis, pour une montée progressive de la programmation selon la demande.

Cette nouvelle route touristique a été initiée en étroite collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Elle permettra de renforcer le positionnement économique stratégique de la région de Dakhla-Oued Eddahab, tout en contribuant à accélérer la relance du secteur touristique sur une destination qui connait un essor remarquable.

« Royal Air Maroc a toujours accompagné le tourisme marocain », a souligné Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, cité par le communiqué. « En ces temps de crise, il est nécessaire de travailler ensemble pour la relance de ce secteur stratégique pour notre pays. Cette nouvelle ligne directe permettra de faire profiter les visiteurs internationaux de la ville de Dakhla et de l’expérience Maroc dès l’embarquement à Paris », a-t-il poursuivi. Forte de nombreux atouts touristiques, Dakhla s’impose comme une destination à fort potentiel. Appréciée pour la douceur de son climat toute l’année, la ville attire pour ses atouts naturels et offre une expérience unique aux amateurs de sports nautiques et d’évasion.

Bénéficiant d’une excellente situation sanitaire, la destination a été également plébiscitée par les voyageurs nationaux au moment des vacances de la fin d’année 2020. La liaison Casablanca-Dakhla a ainsi enregistré des records avec trois fréquences par jour du 18 décembre 2020 au 5 janvier 2021.

Cette nouvelle liaison internationale illustre la volonté renouvelée de Royal Air Maroc d’accompagner le développement touristique de l’ensemble des régions du Royaume, en partenariat avec l’ensemble des acteurs professionnels et institutionnels.

La compagnie nationale contribue ainsi efficacement à la relance du secteur du tourisme à travers une mobilisation exceptionnelle à la veille de la saison estivale.