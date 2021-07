Royal Air Maroc : 1 400 vols supplémentaires d’une capacité de plus de 220 000 sièges programmés dès début juillet

La Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, jeudi, le renforcement de son offre en mobilisant des avions affrétés pendant la saison d’été 2021 et en programmant, dès le début du mois de juillet, près de 1 400 vols supplémentaires d’une capacité totale de plus de 220 000 sièges.

Ce renforcement de l’offre s’inscrit dans la continuité de l’opération exceptionnelle lancée depuis le 13 juin 2021 par la RAM, en application des Hautes Instructions de SM le Roi, et vise à répondre à la forte demande des Marocains du monde, indique un communiqué de la compagnie aérienne nationale.

Outre le renforcement des routes aériennes traditionnelles reliant Casablanca et les grands aéroports du Royaume à l’Europe, la RAM lancera 11 nouvelles lignes directes reliant les villes marocaines aux grandes métropoles européennes, qui connaissent une forte concentration de la communauté des Marocains du monde, précise la même source.

Parallèlement au renforcement des lignes aériennes qui connaissent un trafic dense, la compagnie nationale lancera, à partir du 06 juillet, la ligne Casablanca-Naples à raison de 2 fréquences (tous les mardis et samedis).

Il s’agit aussi du renforcement de la ligne Fès-Paris et du lancement de 7 nouvelles lignes : Amsterdam, Bruxelles, Lyon, Toulouse, Montpellier, Bordeaux et Marseille.

Le programme prévoit également le renforcement du programme de vols entre Oujda et la capitale française en injectant un troisième vol quotidien.

Désormais, Oujda sera reliée à Paris par 3 vols quotidiens, soit 21 fréquences par semaine, poursuit la même source, précisant que le renforcement concerne aussi Bruxelles avec 6 fréquences par semaine au lieu de trois et Marseille avec 4 fréquences par semaine au lieu de deux.

Par ailleurs, la RAM lancera la ligne Tanger-Lyon et renforcera les lignes Tanger-Paris, Tanger-Amsterdam et Tanger-Bruxelles.

D’autre part, le programme de la saison été 2021 prévoit le lancement de la ligne Nador-Eindhoven (Pays-Bas) et le renforcement des lignes Nador-Amsterdam, Nador-Bruxelles, Nador-Düsseldorf et Nador-Frankfurt.

Il est à signaler que, dans le cadre du renforcement de son programme de vols, la RAM affrètera plusieurs avions auprès d’une compagnie internationale de référence.

Ces appareils de dernière génération sont sélectionnés selon un processus rigoureux qui respecte toutes les réglementations et normes de sûreté et de sécurité, et approuvés par les autorités d’aviation civile des pays où ils opèrent.

La compagnie nationale rappelle, en outre, aux passagers qui embarquent sur ses vols la nécessité de se conformer aux exigences édictées par les pays de départ et d’arrivée, souligne le communiqué, faisant savoir qu’à défaut, la RAM se verra obligée de refuser l’embarquement aux passagers ne remplissant pas ces exigences.

Elle rappelle en particulier que certains pays exigent le renseignement préalable de formulaires en ligne, notant que les exigences des pays évoluent de façon continue.

La Royal Air Maroc met à la disposition de ses clients un lien constamment mis à jour à l’adresse suivante : https://conditionsdevoyage.royalairmaroc.com/, conclut le communiqué.