Roche annonce l’homologation de son médicament contre le Covid-19

Le médicament peut être administré en intraveineuse à des adultes et enfants hospitalisés qui reçoivent des corticostéroïdes systémiques et ont besoin d’oxygène supplémentaire, indique la filiale Genentch de Roche dans un communiqué, précisant que l’autorisation d’urgence se base sur les résultats de quatre essais contrôlés randomisés.

Ces derniers ont évalué Actemra pour le traitement de plus de 5500 personnes hospitalisés souffrant de Covid-19, relève le communiqué relayé par des médias suisses, notant que les résultats suggèrent que le médicament pourrait améliorer les résultats chez les patients recevant à la fois des corticostéroïdes et nécessitant un supplément d’oxygène ou une assistance respiratoire.

Malgré la disponibilité des vaccins et la diminution du nombre de décès dus à l’encéphalopathie coronaire dans diverses parties du monde, de nouvelles hospitalisations dues à des formes graves de la maladie se poursuivent, a déclaré Levi Garraway, médecin en chef et responsable du développement mondial des produits à Genentch, cité dans le communiqué. Il s’est réjoui qu’Actemra soit désormais approuvé comme une option qui peut aider à améliorer les conditions des patients.

L’autorisation d’urgence de la FDA pour l’Actemra est en vigueur pour la durée de la déclaration Covid-19 justifiant l’utilisation du produit, sauf si elle est résiliée ou révoquée.

La FDA souligne dans un communiqué distinct que l’Actemra ne cible pas directement le Sars-Cov-2 à l’origine de la maladie, mais qu’il n’existe à ce jour aucune alternative thérapeutique pour les patients hospitalisés sous corticostéroïdes systémiques et nécessitant une assistance respiratoire.

Le gendarme sanitaire américain précise aussi que l’Actemra ne peut pas être prescrit comme traitement ambulatoire dans le domaine Covid-19.