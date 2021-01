RNI-Academy, c’est parti

La RNI-Academy vient d’être lancée ce lundi 18 janvier par le président du parti. Sa mission principale est de former les jeunes et les élus du parti à la gestion des affaires publiques.

Annoncée en novembre dernier, la RNI-Academy devient désormais une réalité. Cette plateforme de formation, lancée ce lundi, aura pour vocation principale d’accompagner les jeunes et de les encourager pour accéder aux postes de responsabilité. Cette structure se charge également de former les futurs élus du RNI à la gestion des affaires publiques, que ce soit au niveau local ou national. L’Académie du RNI devrait également permettre à l’ensemble des militants du parti à adopter le même langage en s’adressant aux citoyens. Un langage unifié, bien entendu, et spécifique au parti. Il s’agit du « langage de la vérité, de la clarté et de la maîtrise de la chose publique, pour que nous soyons tous au même niveau de compétences et d’aptitudes pour une gestion rationnelle des affaires publiques », a notamment souligné le président du parti, Aziz Akhannouch, lors du lancement officiel de la RNI-Academy.

Aujourd’hui, a-t-il annoncé, la plateforme est prête, grâce aux efforts déployés par les cadres et les dirigeants du parti. Pour l’enrichir le RNI a mis à contribution une pléiade de professeurs universitaires de renommée.