Richard Branson veut investir à Dakhla dans l’hôtellerie et le Kitesurf

Richard Branson, entrepreneur britannique et fondateur de Virgin Group, a effectué récemment une visite à Dakhla, afin d’évaluer les possibilités d’investissement, particulièrement dans l’hôtellerie et le Kitesurf, souligne mardi le portail d’informations régionales « Dakhla Spot Online ».

Sir Branson, qui a été le premier civil à faire une virée dans l’espace, s’est rendu aux différents sites de la région de Dakhla-Oued Eddahab en compagnie de ses amis, après une visite à Marrakech, note le portail.

Arrivé à bord de son jet privé, il a réalisé un downwind en kitesurf jusqu’à la Dune Blanche durant 1h30, précise la même source, ajoutant qu’il a fini sa journée à l’hôtel où il a dîné et passé la soirée avec ses proches et invités.

« Je me suis subjugué par Dakhla et sa région et je reviendrai pour faire du kitesurf et certainement investir », souligne Sir Branson, cité par le portail.

Sir Branson est propriétaire de l’île Necker située dans les îles Vierges anglaises, où il s’adonne à son sport favori, le kitesurf, avec ses amis et invités, dont l’ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, conclut le portail.