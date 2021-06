Réunion samedi du Parlement arabe pour répondre à la résolution du Parlement européen sur le Maroc

Le président du Parlement arabe, Adel Al-Asoumi, a souligné, mardi dans une déclaration à la presse, en marge des réunions préparatoires de la sixième session plénière du Parlement arabe qui se tiendra samedi prochain au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe, que cette réunion d’urgence se tient «en signe de solidarité et de soutien au Royaume du Maroc, face à cette crise dans laquelle le Parlement européen s’est mêlé sans justification aucune ».

Il a ajouté que le Parlement arabe a appelé son homologue européen, avant l’adoption de cette résolution, à ne pas s’ingérer dans cette crise qui devrait se résoudre dans un cadre bilatéral entre le Royaume du Maroc et l’Espagne, notant que face à « l’insistance du Parlement européen d’aller de l’avant dans ses positions provocatrices sur les questions arabes, et son adoption de cette résolution, qui est totalement rejetée, une position arabe sérieuse doit être adoptée lors de cette session qui sera consacrée à l’examen de l’ensemble des aspects de cette question ».

Selon l’ordre du jour des réunions préparatoires, la commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale discutera de la situation politique et sécuritaire dans le monde arabe et des derniers développements de l’action arabe commune, ainsi que des observations des conseils et parlements concernant le projet de loi sur la protection et la promotion de la cybersécurité dans les pays arabes.

Pour sa part, la commission des affaires économiques et financières se penchera sur la mise en œuvre des recommandations de la commission lors de sa précédente réunion, avant d’examiner le rapport sur la situation économique dans le monde arabe pour l’année 2020.

La commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse examinera, quant à elle, les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations adoptées lors de la précédente réunion avant de procéder à l’approbation du rapport sur la situation sociale dans le monde arabe pour l’année 2020.