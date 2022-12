Retraite : Six mois pour boucler la réforme

La mise en œuvre de la réforme du régime des retraites commencera à compter de l’année prochaine. C’est ce que vient d’annoncer le Chef du gouvernement lors de la séance des questions de politique générale à la Chambre des conseillers, mardi 29 novembre. «Le gouvernement s’est engagé, dans le cadre du dialogue social, à entamer la mise en œuvre de la réforme du système des retraites à partir de 2023», a notamment souligné Aziz Akhannouch. Dans ce sens, le Chef du gouvernement s’est réuni, début octobre, avec les syndicats et la CGEM. Cette réunion s’est soldée par l’élaboration d’un agenda des réunions de la Commission du dialogue social chargée de la réforme de la retraite. Ces réunions vont se poursuivre durant les six mois à venir pour arriver enfin à une solution consensuelle de cette problématique des caisses de retraite. Selon le Chef du gouvernement, les deux parties, l’Exécutif et ses partenaires sociaux, se sont fixé pour objectif d’aboutir à un système de retraite avec deux pôles, l’un public et l’autre privé comme cela a été décidé en 2013 par la Commission nationale chargée de la réforme de la retraite.

De toutes les manières, le Chef du gouvernement n’arrête pas d’insister là-dessus, il s’agit d’une problématique qu’il a héritée des précédents gouvernements et qu’il ne compte absolument pas léguer à ses successeurs.