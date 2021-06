Retraite des parlementaires : Les conseillers reviennent à la charge

Les conseillers tiennent absolument à faire passer le texte de loi relatif à la liquidation de leur régime de retraite. Ils renvoient donc aux députés la proposition de loi que ces derniers venaient tout juste de rejeter. Une tentative de faire passer au forcing ce texte qui leur permet d’engranger non seulement l’intégralité de leurs cotisations, mais également la contribution de l’Etat et les produits de placements des réserves de leur caisse de retraite. La Chambre des conseillers a approuvé, mardi en séance plénière, une proposition de loi visant l’annulation et la liquidation du régime de retraite des membres de la deuxième Chambre du Parlement. Ainsi, la Chambre a approuvé une proposition de loi destinée à annuler et à liquider le régime de retraite des membres de la Chambre, dans le cadre d’une deuxième lecture, après que la Chambre des représentants ait récemment voté contre.

La décision d’annuler et de liquider le régime de retraite des membres de la Chambre des conseillers a été prise à l’unanimité bien que le fonds gérant ces retraites n’ait enregistré aucun déficit similaire à celui du régime de retraite de députés, indique-t-on.