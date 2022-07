Restructuration : GE annonce la création trois nouvelles sociétés

L’activité santé sera baptisée GE HealthCare. Le portefeuille d’activités de GE dans le domaine de l’énergie, qui inclut GE Renewable Energy, GE Power, GE Digital et GE Energy Financial Services, sera regroupé sous le nom de GE Vernova. Enfin, l’activité aviation portera le nom de GE Aerospace.

Le géant américain General Electric vient d’annoncer les noms des futures sociétés qu’elle créera au terme de son projet de scission en trois entreprises mondiales de premier plan. Chaque entreprise se concentrera sur les secteurs de croissance que sont, respectivement, la santé, l’énergie et l’aviation.

GE HealthCare sera le nom de l’activité santé de GE. Le portefeuille existant d’activités de GE dans le domaine de l’énergie, notamment les énergies renouvelables, l’électricité, le numérique et les services financiers pour l’énergie, sera regroupé sous la marque GE Vernova. GE Aerospace sera le nom dévolu à l’activité aviation de GE. Les trois nouvelles entités qui seront créées continueront de bénéficier de l’héritage et de la marque de renommée mondiale de GE, évaluée à près de 20 milliards de dollars, affirme le groupe dans un communiqué de presse rendu public ce lundi.

Ainsi, GE entend mener la scission exonérée d’impôt de GE HealthCare au début 2023, créant ainsi une société indépendante moteur de l’innovation dans le domaine de la médecine de précision, avec pour ambition d’améliorer la prise en charge des patients et de relever de nouveaux défis cliniques au bénéfice des patients.

Début 2024, GE prévoit d’exécuter la scission exonérée d’impôt de GE Vernova, le portefeuille d’activités énergies de GE, qui, avec ses clients, assure l’approvisionnement en électricité d’un tiers de la population mondiale et se concentre sur l’accélération du déploiement d’une énergie fiable, abordable et durable.

Au terme de ces projets de scissions, GE deviendra une société dont le cœur de métier sera l’aviation et répondant au nom de GE Aerospace. Avec une base installée de 39 400 moteurs d’avions commerciaux et de 26 200 moteurs d’avions militaires, l’entreprise continuera à jouer un rôle essentiel en soutenant l’industrie, qui connaît actuellement une reprise historique, tout en façonnant l’avenir du vol par avion. Une fois les séparations entérinées, GE Aerospace sera propriétaire de la marque GE et délivrera des licences à long terme aux autres sociétés.