Renseignement financier : L’ADII et l’ANRF signent un protocole d’accord

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) et l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) ont signé, jeudi à Rabat, un protocole d’accord de coopération et d’échange d’informations dans la perspective de renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

En vertu de cet accord, paraphé par Nabyl Lakhdar, Directeur Général de l’ADII, et Jawhar Nfissi, Président de l’ANRF, les deux parties veilleront à instaurer un cadre de coopération mutuel, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment, en matière d’échange d’informations pour une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, indique un communiqué conjoint des deux institutions.