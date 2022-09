Regragui, deuxième entraîneur national à la tête des Lions en Coupe du monde

Finalement, et comme tous les Marocains s’y attendaient, ou du moins espéraient, Walid succède à Vahid en tant que sélectionneur de l’équipe nationale marocaine. Walid Regragui, ancien international des Lions de l’Atlas (45 sélections), est d’abord un footballeur, joueur professionnel qui a joué dans plusieurs clubs entre 1999 et 2009. De FC Toulouse à Racing Santander, en passant par AC Ajaccio puis Dijon FCO avant de terminer sa carrière avec Grenoble Foot. Entre-temps, il était devenu un Lion de l’Atlas. Son premier match sous les couleurs nationales eut lieu le 28 janvier 2001, au Caire, face à l’Égypte sous le sélectionneur Humberto Coelho comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2002. Il deviendra joueur attitré en tant qu’arrière latéral droit, notamment lors de la glorieuse épopée de la CAN 2004 en Tunisie sous la houlette de Badou Zaki. Avec ses coéquipiers de l’époque, ils avaient épaté la galerie avec une prestation exemplaire jusqu’en finale où ils tomberont face à l’équipe du pays organisateur. C’est surtout à partir de cette CAN que les Marocains ont fait la connaissance d’un joueur adroit, avec du tempérament. La suite on la connaît. Après avoir raccroché les crampons, Walid se tourne vers une carrière d’entraîneur. Le 13 octobre 2012, on verra Walid Regragui pour la première fois sur le banc de l’équipe du Maroc en tant qu’entraîneur adjoint de Rachid Taoussi. En 2014, il est entraîneur du FUS de Rabat. Là, son style différent et sa vision de coacher commencent à se dessiner. L’enjeu était grand mais avec autant de risques lorsqu’il prit la décision de titulariser les jeunes joueurs issus du centre de formation, la fameuse Académie Mohammed VI. C’est avec Walid que des talents tels que Nayef Aguerd , Mourad Batna, Ayoub Skouma, Abdessalam Benjelloun et bien d’autres, furent dévoilés au grand public… De 2014 à 2020 avec le FUS, Regragui a montré sa maturité avec 55 victoires, 48 nuls et 33 défaites. Cap sur le Golfe arabique, au Qatar, pour entraîner le club Al Duhail SC. Walid Regragui est sacré avec Al-Duhail en tant que champion du Qatar en août 2020.

Chasseur de défis

Retour au bercail pour être à la tête de l’un des plus grands clubs du continent africain : le Wydad de Casablanca avec toute son histoire légendaire, son palmarès et son immense public. Un autre challenge qui ferait réfléchir plus d’un avant d’accepter une telle responsabilité. C’est mal connaître Regragui, chasseur de défis. Eh bien, avec le wydad il sera sacré champion du Maroc et va même au sommet du football africain en remportant la Champions league au détriment des plus grandes équipes de l’Afrique comme Al Ahly d’Egypte ou Mamelodi Sundowns d’Afrique du sud. Visiblement, il ne reste plus que le grand challenge, à savoir se charger de la sélection nationale du Maroc. Il sera ainsi le deuxième entraîneur marocain à accompagner l’équipe nationale dans une Coupe du monde, après feu Abdallah Blinda en 1994 aux USA. Le président de la Fédération royale marocaine de football a déclaré lors de la présentation du nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas : «Nous plaçons notre totale confiance en Walid Regragui. La réussite de Walid dans sa mission est un succès pour nous tous et pour l’ensemble des entraîneurs nationaux». D’après Fouzi Lekjaa, le contrat liant Walid Regragui et l’instance fédérale comprend des objectifs bien étudiés : Réaliser une bonne prestation lors du prochain Mondial et les prochains rendez-vous et signer des résultats satisfaisants. Quant à Walid, lorsqu’il prit la parole, il n’y va pas par quatre chemins. «Nous devons être conscients que nous allons participer à la Coupe du monde pour ne pas jouer seulement trois matches, les joueurs sont d’accord avec cela. Et bien sûr, j’attends beaucoup des joueurs qui seront dans le stade. Je vais leur faire confiance et je vais leur envoyer le message des supporters qui attendent de voir une grande équipe sur le stade». Ce qui est sûr en tout cas, c’est que Walid Regragui adore entraîner et prend toujours son rôle très au sérieux. C’est lui qui définit un jeu, une identité à l’équipe. Quelles soient professionnelles, amateurs ou de loisir, toutes ont un point commun… le mot «équipe». Si important pour la réussite…