Réforme de l’Administration, un chantier prioritaire pour 2022

Ces chantiers portent notamment sur la simplification des procédures, la digitalisation, l’opérationnalisation de la charte nationale de la déconcentration administrative, ainsi que la déclinaison de la charte des services publics.

Parallèlement, le futur gouvernement se penchera sur l’accélération de la mise en œuvre des dispositions contenues dans la loi-cadre relative à la réforme des établissements et entreprises publics (EEP), fait savoir la même source. Il s’agit de la suppression des EEP qui ne remplissent plus les conditions de leur création ou dont l’existence ne procure plus l’efficacité requise, de la réduction des subventions accordées aux établissements, et la corrélation de cet appui avec leur performance et leur engagement à atteindre, à terme, l’indépendance financière, ainsi que de la création de holdings à travers le regroupement d’un ensemble d’établissements publics dont les missions se chevauchent ou se rapprochent.

En outre, il ne fait aucun doute que l’adoption de la loi relative à la création de «l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics» et l’amorçage de sa mise en œuvre constituent un saut qualitatif dans la réussite de cette grande réforme du secteur des EEP.