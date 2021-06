Réflexion sur la fibre optique et les bâtiments connectés au Maroc

Au vue du contexte actuel, cette nouvelle édition qui aura lieu les Mardi et Mercredi 15 & 16 Juin 2021, se veut 100% digitale.

Elle se déroulera sous forme de talkshows télévisés que les participants pourront suivre en live. Cette 6ème édition a pour ambition de partager les avancées législatives sur le développement du très haut débit et de sensibiliser l’écosystème de la fibre optique sur l’importance de la confiance numérique, particulièrement pendant cette période de fort usage des nouvelles technologies.

Les premiers échanges concerneront le volet législatif et notamment la loi 121-12 promulguée en 2019 qui aborde le partage des infrastructures télécommunication. La loi sur les PPP, dont le projet de décret va bientôt voir le jour, sera également présentée comme alternative à considérer dans le développement rapide du très haut débit au Maroc. Des témoignages de success stories sur les PPP en Afrique seront partagés à la fin de la première plénière par le groupe Orange et Huawei Maroc.

La deuxième plénière sera l’occasion pour l’ensemble de l’écosystème du très haut débit et de la construction de prendre connaissance des solutions concrètes qui assurent la sécurité numérique des bâtiments connectés. Orange Cyber défense sensibilisera sur les failles liées à la vidéo surveillance qui n’est pas à l’abri des cyber-menaces et expliquera comment les caméras peuvent même augmenter le risque d’intrusion dans les bâtiments sans un système de sécurité numérique bien verrouillé. Dans le même registre, Huawei Maroc va exposer ses solutions de pointe pour les maisons intelligentes et les possibilités offertes par une transmission très rapide et sécurisée du wifi. La deuxième plénière va se clôturer avec l’intervention de la commission télécommunication de l’APEBI qui va s’exprimer sur le rôle qu’elle peut avoir en tant que fédération dans la transformation numérique du secteur de la construction et du bâtiment.

Les participants à la table ronde de la deuxième journée du 16 Juin poseront une question centrale : pourquoi le cuivre continue-t-il à être déployé sur les nouveaux projets immobiliers, dans un contexte de forte utilisation du digital ?

Interviendront à cet atelier la BU Fixe de Orange Maroc, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Casablanca et du Centre, le bureau d’étude NOVEC ainsi qu’un représentant de la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers. Pour clore cette deuxième session, des témoignages vidéo de projets immobiliers moyen standing et social raccordés à la fibre seront diffusés.

L’objectif principal du Symposium reste d’informer l’écosystème de la fibre optique et du bâtiment sur les nouveautés concernant le très haut débit et de les sensibiliser sur l’importance des sujets liés à la confiance numérique pour accompagner le développement accéléré des usages numériques des citoyens au Maroc.