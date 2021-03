Recyclage des déchets en plastique : un projet hollandais lancé bientôt au Maroc

Les Marocains produisent chaque année plus d’un million de tonnes de déchets en plastique. 60% de ces déchets vont aux décharges publiques, dont la plupart sont non contrôlées et 33% sont jetés dans la nature. A peine 70 000 tonnes, soit 7%, de ces déchets sont recyclés. Une réalité que Searious Business, une entreprise sociale hollandaise fondée en 2016 par Willemijn Peeters, compte bien changer. Comment ?

En mettant en place l’initiative MOSSUP (Moroccan Supermarkets Tackling Single-Use Plastics) qui veut en gros «Les supermarchés marocains s’attaquant aux plastiques à usage unique». C’est un projet auquel se sont associés pour le moment deux spécialistes de la grande distribution, Marjane et Label’Vie. Aswak Essalam pourrait bien les rejoindre bientôt. Une expérience pilote sera lancée dans une dizaine de jours à Rabat.

L’objectif final de ce projet étant d’améliorer la collecte et le recyclage des emballages en plastique alimentaire. En gros, il est question de la création d’un système en boucle fermée et d’un système d’emballage réutilisable avec les détaillants qui, à terme, réduira le rejet des déchets en plastique dans la nature.

Le projet est soutenu par le ministère de l’industrie et du commerce. Il est financé par le programme du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas pour la recherche sur l’innovation dans les petites entreprises, et est géré par l’entreprise sociale néerlandaise Searious Business en partenariat avec l’Association marocaine pour la protection de l’environnement et du climat (ASMAPEC).