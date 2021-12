Recherche scientifique : 13 projets marocains retenus au programme européen « LEAP-RE »

Treize projets de recherche marocains ont été retenus au terme de l’appel à projets lancé par le programme européen « LEAP-RE », indique mercredi le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

« Dans l’objectif de renforcer la coopération scientifique et technologique dans le domaine des énergies renouvelables entre l’Union Européenne et l’Union Africaine, le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation s’est associé au consortium du projet européen ‘LEAP-RE’ pour lancer un appel à projets conjoint », indique ce département dans un communiqué.

Cet appel à projet vise à soutenir des projets de recherche collaboratifs visant à apporter des solutions innovantes aux problématiques communes liées au domaine des énergies renouvelables, ajoute la même source, notant qu’après l’évaluation de 36 projets soumis, 13 projets ont été retenus pour financement avec un budget global de 10,4 millions d’euros.

Sept de ces projets impliquent 12 équipes de recherche marocaines, dont 10 appartenant aux universités suivantes : l’Université Mohammed Premier – Oujda (3), l’Université Cadi Ayyad – Marrakech (2), l’Université Mohammed 6 Polytechnique de Bengrir (2), l’Université Mohammed V – Rabat (1), l’Université Ibn Tofail – Kenitra (1) et l’Université Internationale de Rabat (1), ainsi que deux équipes des établissements de recherche non universitaires.

« Avec ce résultat, le Maroc se hisse désormais au 2ème rang avec la France et l’Afrique de Sud, sur un total de 12 pays du consortium, en termes de projets de recherche retenus pour financement », se félicite le ministère.