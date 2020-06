RCI Finance Maroc : 18 000 clients ont bénéficié des reports d’échéances

Depuis le début de la crise Covid, RCI Finance Maroc place la santé et la sécurité de ses collaborateurs au cœur de ses priorités. Le référentiel sanitaire du Groupe Renault a été déployé en accord avec les exigences des autorités marocaines tout en assurant la continuité totale de l’activité, indique un communiqué du groupe automobile français. Depuis le début du confinement, RCI Finance Maroc a réussi à rester proche de ses clients et répondre à leurs demandes grâce à des méthodes innovantes. Ainsi, il a été mise en place, au profit de ses collaborateurs et visiteurs, toutes les mesures de sécurités et de barrières. Le groupe a également procédé au maintien de la totalité de l’effectif opérationnel, grâce au télétravail, pour soutenir l’activité et répondre aux demandes des clients. De même, le groupe a opté pour la digitalisation de tous les services après-vente évitant ainsi aux clients de se déplacer, tout comme il a entrepris la simplification de tous les documents requis pour le dépôt des demandes de financement.

Par ailleurs le groupe a déployé des offres des produits de financement adaptées au contexte actuel. C’est-à-dire avec un différé de paiement de 3 mois, sans apport, sans frais de dossier et à crédit gratuit.

Notons qu’au mois de mai, RCI Finance Maroc a financé plus de 47,5% des ventes réalisées par le groupe. Au cumul à fin Mai, ce sont 5 619 véhicules Renault et Dacia qui ont été ainsi financés avec un taux d’intervention de 36%.