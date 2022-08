Radio Mohammed VI, Med radio et Hit Radio… toujours dans le trio de tête des stations préférées des marocains

Près de 15 millions de marocains ont écouté la radio entre avril et juin 2022. D’après les derniers résultats de Radiométrie Maroc, la radio a touché en moyenne 52,93% des auditeurs âgés de 11 ans et plus (soit 14,951 millions d’auditeurs).

Dans le trio de tête, Radio Mohammed VI du Saint Coran améliore sa pénétration par rapport au trimestre précédent avec 14,92% contre 14,74%. Elle est suivie de Med Radio qui a enregistré un taux d’audience de 12,94% contre 12,50% précédemment. Hit Radio complète le podium avec un taux de 9,51%.

La classement est complété par Aswat qui occupe la 4ème place à 8,06%, suivi de MFM qui culmine à 7,93%, Al Idaa Al Watania (7,19%), Medi 1 (7%), Radio Mars (6,12%), Al Idaa Al Amazighia (5,56%) Radio 2M (5,43% ) et Chada FM (5,25%). Du côté des petites stations, le classement reste inchangé, Cap Radio est à 2,55% et Radio Plus est à 1,53%.

Les jeunes de 11 ans et plus drainent l’audience du média et les meilleurs taux de couverture de cette population ont été enregistrés à Rabat (63,56%), Marrakech (61,21%) et Agadir (56,42%). Casablanca (56,09%) se classe quatrième. À Oujda, le taux de couverture 11+ est passé en un an de 47,99 à 54,04%.

Une audience plus manifeste pendant Ramadan

Pendant le mois du Ramadan 2022, la radio a touché un jour moyen de semaine (5 h-24 h), 50,83% de la population des 11 ans et plus, soit 14,357 millions d’auditeurs (contre 52,93% au deuxième trimestre. 2022 hors Ramadan).

De même que 49,27% du total des 11 ans et plus ont écouté la radio durant le week-end, soit 13,917 millions d’individus (contre 48,27% au deuxième trimestre, hors Ramadan).

Pendant le mois sacré, la durée moyenne d’écoute par auditeur a été de 2 h 56, un jour moyen de semaine (2 h 53 en semaine au deuxième trimestre, hors Ramadan, tout comme lors du mois du Ramadan 2021).

Selon l’étude Radiométrie Maroc du CIRAD (Centre interprofessionnel de la mesure d’audience radio), la durée d’écoute quotidienne par auditeur (DEA) est en moyenne de 2 h 53 en semaine et de 2 h 58 le week-end.

L’audience cumulée par tranche d’âge montre une poussée des auditeurs de 45 à 54 ans. La couverture de cette catégorie de public est passée en un an de 52,6% à 55,71%, précise le groupement d’intérêt économique (GIE) dont les chiffres sont utilisés par l’ensemble des acteurs de l’écosystème : médias, régies, annonceurs, agences… Les radios et leurs annonceurs financent, à 8 millions de DH l’an, cet outil basé sur un échantillon (52.000 interviews l’an) représentatif de la population marocaine des 11 ans et plus.