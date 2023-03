Rachid Benali élu nouveau président de la Comader

Il a été élu, à l’unanimité, nouveau président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader), à l’issue d’une assemblée générale élective, à la place de M’hammed Alamouri.

Tenue récemment au Zoopole d’Aïn Jemaa (Casablanca), l’assemblée a, en outre, désigné Jamal M’Hamdi en tant que premier vice-président de la Comader, indique la Confédération dans un communiqué.

Benali est, entre autres, président de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l’olive (INTERPROLIVE), membre du conseil d’administration de la Mutuelle agricole marocaine d’assurances (MAMDA) et président de l’Association régionale des producteurs de céréales de la région de Fés-Meknès.

Pour sa part, M’hamdi est président de la Fédération interprofessionnelle des activités céréalières (FIAC), membre du conseil d’administration de l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL), membre de la Commission nationale du recours fiscal et cofondateur du think tank “Grain Vision Morocco”.

La nouvelle équipe de Comader s’engage à porter la voix des agriculteurs et des industriels de l’agro-alimentaire auprès des pouvoirs publics, et ce, afin de trouver des solutions pertinentes et durables aux contraintes auxquelles fait face l’agriculteur marocain, selon le communiqué.

Elle constituera également une force de propositions afin de relever les défis majeurs de l’agriculture marocaine dont notamment le stress hydrique, la souveraineté alimentaire, l’approvisionnement régulier du marché national en produits agricoles, la durabilité de l’agriculture et l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs.