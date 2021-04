Rabat-Salé-Kenitra : l’Association régionale des producteurs des produits agricoles biologiques voit le jour

La Région Rabat-Salé-Kénitra dispose de larges potentialités dans le domaine de l’agriculture biologique et les agriculteurs s’orientent de plus en plus vers le mode de production bio. Les superficies consacrées actuellement à l’agriculture biologique sont estimées à environ 1.700 ha, réparties essentiellement entre les agrumes, les cultures maraîchères, l’arboriculture, les cultures fourragères et les plantes médicinales et aromatiques, indique la Direction régionale de l’agriculture (DRA-Rabat-Salé-Kénitra).

Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie Plan Maroc Vert, plusieurs actions de sensibilisation et de formation au profit de professionnels agricoles et des formateurs relevant de la DRA ont été menées par le Département de l’Agriculture, pour renforcer leurs capacités relatives aux produits agricoles labélisés et les produits biologiques.

Aujourd’hui, la Stratégie Génération Green est venue pour consolider les acquis du Plan Maroc Vert et envisage d’atteindre au niveau régional, 14.000 ha de superficies cultivée d’ici 2030, dont 5.450 ha en superficie sera reconvertie en biologique dans le cadre des projets de l’agriculture solidaire (avec 3.600 ha d’olivier et de caroubier).

C’est dans ce cadre et pour des perspectives prometteuses du développement durable de la filière Bio au Maroc, qu’il a été décidé de restructurer et d’organiser cette filière biologique au niveau de la Région Rabat -Salé-Kénitra à l’instar d’autres régions du Royaume. L’objectif annoncé à l’échelle nationale est de fédérer l’ensemble des producteurs Bio dans des associations régionales et les valorisateurs – exportateurs dans le cadre d’une association nationale. Ces deux collèges constitueront une nouvelle interprofession en lieu et place de la FIMABIO.

A cet effet, sur la base des listes fournies par les Organismes de Contrôle et de Certification (OCC), et sous l’impulsion de la Direction Régionale de l’Agriculture de Rabat-Salé- Kénitra, l’ORMVA du Gharb et la Direction Régionale du Conseil Agricole, une large campagne de sensibilisation a été amorcée depuis janvier 2021, au profit des opérateurs Bio certifiés de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, pour la création d’une association régionale des producteurs de l’agriculture biologique.

Ces efforts de communication ont été couronnés par l’organisation d’une Assemblée Générale Constitutive de l’Association Régionale des Producteurs des Produits Agricoles Biologiques de la Région de Rabat -Salé -Kénitra, le 10 mars 2021 au siège de la chambre régionale de l’agriculture de Rabat-Salé-kénitra.

Ont pris part à cette assemblée, 30 opérateurs Bio, des représentants de la DRA de Rabat-Salé-Kenitra, de l’ORMVA du Gharb, de la Direction Régionale du Conseil Agricole et des représentants de la Chambre Régionale de l’Agriculture de Rabat-Salé-Kénitra. Il en résulte la création de l’association régionale des producteurs de l’agriculture biologique.

A l’issue de l’assemblée, les participants ont approuvé le projet de statut et ont élu Mr Abdeljawad ALAMI AROUSI, Président de l’association et qui est aussi le fondateur de la plus grande exploitation du caroubier Bio dans la province de khemisset et Mme Fatiha FENNIRI du Domaine Fenniri et Mme Mouna DAHOU de la Coopérative Konouz Zaer, vice-présidentes.

La nouvelle association régionale ainsi créée, est appelée à accompagner les efforts des pouvoirs publics quant à la déclinaison régionale de la nouvelle stratégie du secteur agricole « Génération Green », visant le développement, d’intensification et de valorisation de l’agriculture des produits agricoles Bio au niveau de la région.