Rabat : Quatre interpellations pour vol à l’intérieur des maisons avec fausses clés

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, vendredi dans un communiqué, que deux des suspects ont été interpellés lors d’une opération sécuritaire à Agdal, au centre de Rabat, sur la base d’un avis de recherche émis à leur encontre au niveau national.

Les deux autres complices ont été interpellés en flagrant délit de vol à l’intérieur d’une résidence à Tabriquet (ville de Salé) et en possession des bijoux obtenus de cette activité criminelle.

Les fouilles menées à l’intérieur des domiciles des mis en cause, situés dans plusieurs quartiers de Salé et Sala Al-Jadida, ont permis de saisir une grande quantité de bijoux, des téléphones, des caméras numériques et une somme d’argent dépassant 80.000 dirhams, soupçonnés d’être le butin de leur activité criminelle, ainsi qu’un ensemble de fausses clés et deux voitures dont l’origine et le statut juridique sont en train d’être déterminés, a poursuivi la même source.

Les individus interpellés ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer le reste des personnes impliquées dans cette activité criminelle, a conclu la DGSN.

