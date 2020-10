« Qui va investir dans mon projet? », premier Techshow maghrébin dédié Startup bientôt sur 2M

Le premier techshow, « Qui va investir dans mon projet? Spécial startups », qui met face à face en prime time, Startups et investisseurs, sera bientôt lancé par 2M en partenariat avec Inwi, avec pour objectif de participer à la mise en avant de la nouvelle économie digitale et soutenir la croissance des startups marocaines.

Ce programme constitue une véritable opportunité de visibilité, de financement et de mentorat pour l’entrepreneuriat des jeunes, indique un communiqué conjoint de 2M et Inwi.

C’est un programme inclusif qui repose sur un concept simple.

En effet, l’émission permet de réunir, lors de chaque prime, les fondateurs d’une Startup avec 5 investisseurs privés marocains appelé « Business Angels » qui incarnent le dynamisme, la créativité et la réussite marocaine.

Entrepreneurs et gestionnaires d’entreprises à succès, ces investisseurs donneront une chance aux nouveaux talents et seront prêts à investir de l’argent, du temps, des compétences et ouvrir l’accès à leur réseaux professionnels pour les startups prometteuses.

Les candidats pourront aussi compter sur le soutien de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) en tant que partenaire d’investissement, l’Agence du développement du digital (ADD) et la Fédération marocaine des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring (APEBI).

En tout, 6 primes du programme seront diffusés sur 2M à partir du 24 novembre 2020 jusqu’au 29 décembre, ajoute la même source, notant que les coulisses de sélection des 24 candidats en lice, ainsi que les étapes de leur préparation aux primes sont à découvrir dès le 20 octobre, à travers des capsules quotidiennes diffusées sur 2M.

Pour sa part, Inwi accompagnera cet ambitieux programme à travers une série de contenu digital spécialement conçu pour l’occasion et diffusée sur sa plateforme dédiée à l’entrepreneuriat « inwi innov ».

Au menu, des témoignages de jeunes entrepreneurs, des conseils d’experts ou encore les meilleures pratiques à adopter pour assurer une croissance soutenue de la startup.

Présenté par Mehdi Boukhari, ce programme répond à un réel besoin chez les jeunes entrepreneurs marocains, notamment celui de faire connaître sa startup, avoir accès aux moyens de financement et bénéficier d’un accompagnement sur mesure par des entrepreneurs à succès.

En effet, le programme traduit parfaitement l’engagement de 2M, en tant que média citoyen d’utilité publique, en faveur de l’accompagnement des porteurs de projets et de la dynamisation de l’écosystème entrepreneurial marocain et représente également la continuité des efforts déployés par 2M pour sensibiliser les forces vives du pays à l’esprit d’entreprise, ainsi que pour mettre en lumière les idées innovantes et les projets porteurs de valeurs.

Ce projet, représente une suite logique dans la démarche de l’opérateur Inwi en tant qu’acteur majeur du soutien à l’entrepreneuriat digital et innovant, qui ne cesse d’accompagner le développement et la mise sur le marché de projets digitaux innovants et pérennes, via un soutien opérationnel et un accompagnement stratégique offerts aux entrepreneurs marocains.

Par ailleurs, le communiqué relève que cette démarche est d’autant plus importante en cette période de crise où le digital joue un rôle central dans la lutte contre les répercussions liées à la Covid-19, faisant remarquer que l’opérateur anime aujourd’hui un écosystème créatif et innovant au service de l’entreprise et des entrepreneurs.

A travers le programme ‘inwi innov », plus de 1.000 jeunes entrepreneurs marocains ont été accompagnés et 50 startups ont bénéficié des solutions de l’opérateur pour concrétiser et déployer leurs innovations digitales sur le marché. Chaque année, plus de 200 projets innovants sont étudiés dans le cadre des programmes de soutien à l’innovation digitale initiés par Inwi.

À noter que « Qui va investir dans mon projet? Spécial startups » est l’adaptation du format japonais « Money Tigers », adapté et diffusé dans plus de 40 pays, notamment aux Etats Unis sur NBC sous le nom de « Shark Tank », en Angleterre sur la chaîne BBC2 sous le nom de « Dragon’s Den » ou encore en France sur la chaîne M6 sous le nom de « Qui veut être mon associé ? ».

Le programme est co-produit par l’association de deux acteurs aux compétences complémentaires, Smart Studio en tant que producteur audiovisuel et La Startup Factory en tant qu’acteur expert dans l’écosystème de l’innovation, du digital et des startups, conclut le communiqué.

(Avec MAP)