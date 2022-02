Quatre nouvelles nominations à de hautes fonctions en Conseil de gouvernement

Au niveau du ministère de l’Économie et des finances, El Hassane Bousselmane a été nommé Directeur de la concurrence, des prix et de la compensation, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Hassan Boukili a été nommé à la tête de la Direction du Grand Maghreb et des affaires de l’Union du Maghreb arabe (UMA), Nezha Attahar, directrice de la Direction des affaires américaines et Fouad Kadmiri, directeur de la Direction des affaires consulaires et sociales, a-t-il ajouté.