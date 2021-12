Province de Berkane : journée d’étude et lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural

• Organisation d’une journée d’étude sur l’agriculture de précision et intelligente dans l’Agropole de Berkane. • Lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural au niveau de la province de Berkane.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a présidé, samedi 11 décembre 2021, une journée d’étude sur l’agriculture de précision et intelligente dans l’Agropole de Berkane.

Le Ministre a procédé également au lancement de plusieurs projets de développement et la visite de terrain d’autres projets au niveau de la province de Berkane.

Journée d’étude sur l’agriculture de précision et intelligente

Le Ministre a présidé une journée d’étude sur l’agriculture de précision dans l’Agropole de Berkane, qui s’inscrit dans la démarche d’innovation et de développement digitale que connait le secteur agricole dans le cadre de la stratégie Génération Green. Cet événement a été marqué par la participation des différents acteurs concernés dont des professionnels et des chercheurs.

Dans son mot d’ouverture, le Ministre a indiqué que la transformation numérique est l’un des piliers de la stratégie « Génération Green 2020-2030 », qui prévoit de connecter pas moins de 2 millions d’agriculteurs à des plateformes de services digitaux. Il a également souligné que la transformation digitale permettra le développement du secteur agricole en termes de méthodes de travail et de production (Systèmes de contrôle à distance et rationalisation de l’utilisation des intrants).

Lancement de plusieurs projets de développement et visite d’autres projets dans la province de Berkane

Le plan agricole régional de l’oriental, déclinaison territoriale de la « Génération Green », vise à poursuivre la dynamique de développement agricole et à valoriser l’élément humain. Pour rappel, la nouvelle vision du secteur agricole « Génération Green » vise à améliorer les conditions de vie et d’établissement en milieu rural, à favoriser la création d’emplois, en particulier pour la catégorie des jeunes ainsi que l’émergence d’une classe moyenne agricole. La nouvelle stratégie vise également à poursuivre la dynamique de développement agricole, à travers des actions spécifiques dans les filières de production, les circuits de distribution et la préservation des ressources naturelles dans le contexte des changements climatiques.

Dans ce cadre, le Ministre a procédé au lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural dans la province de Berkane.

Au niveau de la commune territoriale de Madagh, province de Berkane, le Ministre a pris connaissance du programme de réhabilitation du périmètre de grande hydraulique, et a lancé les travaux de réhabilitation du réseau d’irrigation gravitaire du périmètre irrigué de Moulouya. Ce projet vise à réhabiliter les zones délabrées du système d’irrigation gravitaire des périmètres irrigués à une distance de 11,3 kilomètre, pour un coût de 21,2 millions de dirhams.

Le Ministre a également procédé au lancement du programme d’entretien du réseau d’irrigation et de drainage des eaux au niveau des périmètres d’irrigation de Triffa, Zaio, Bouareg, Garet et Tafarta, avec une enveloppe financière de 28 millions de dirhams allouée pour l’année 2021.

Au niveau de la commune territoriale Laatamna, le Ministre a pris connaissance de l’avancement du programme d’aménagement et de revêtement de la piste rurale de Chnen, l’aménagement portera sur 10 km de pistes rurales pour un investissement global de 4 millions de dirhams.

Le Ministre a également pris connaissance du programme d’aménagement et de revêtement des pistes rurales au niveau de la zone d’action de l’office régional de mise en valeur agricole de Moulouya pour la période entre 2019 et 2021, dont les travaux sont achevés sur une longueur de 128 km pour un coût global estimé à 48 millions de dirhams. Ce programme s’inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures dans les périmètres ruraux et du désenclavement de plusieurs sites de production dans les communes relevant de la province de Berkane, à savoir Chouihiya, Boughriba, Fezouane, Aghbal, Zegzel, Madagh et Laatamna.

Le Ministre a également pris connaissance du programme d’aménagement et de revêtement des pistes rurales au niveau de la zone d’action de l’office régional de mise en valeur agricole de Moulouya pour la période 2022, qui prévoit l’aménagement et le revêtement de 106 km de pistes rurales dans les provinces de Berkane, Nador et Taourirt, pour un investissement total de 102 millions de dirhams.

Pour rappel, le périmètre irrigué de la Moulouya est l’un des périmètres irrigués les plus importants du Royaume, où les superficies de grande hydraulique et de petite et moyenne hydraulique, s’élèvent respectivement à 66 728 hectares et 10 700 hectares. Le périmètre irrigué de la Moulouya dispose également d’équipements hydro-agricoles très importants et comprend 16 stations de pompage d’eau et un très important réseau de distribution d’eau d’irrigation de 1 689 km, en plus de 288 km de canaux principaux, et un réseau de pistes rurales de 1 115 km.