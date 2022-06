Protection des données personnelles : ABA Technology intègre le programme DATA-TIKA de la CNDP

Cette convention, la première du genre, paraphée par le président du groupe ABA Technology Mohamed Benouda, et le président de la CNDP Omar Seghrouchni, formalise l’adhésion d’ABA Technology à ce programme mis en place par la commission le 9 juillet 2020, dans l’objectif d’accompagner la mise en conformité du groupe et de son écosystème en matière de protection des données à caractère personnel, indique un communiqué du CNDP. En vertu de cet accord, les deux parties formulent ensemble des recommandations et propositions axées sur la confiance numérique et l’internet des objets (loT), précise-t-on. En outre, le groupe ABA Technology s’engage, à travers DATA-TIKA, à intégrer la protection des données à caractère personnel dans l’ensemble de ses projets, et d’en faire la promotion en tant qu’élément central nécessaire à la confiance numérique et au développement technologique.

Ce partenariat d’une durée de quatre ans repose sur trois volets stratégiques : le premier a trait au renforcement de la conformité à la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, notamment à travers l’organisation des sessions de formation, d’information et d’échange sur l’loT au profit des formateurs ABA Technology.

Il s’agit aussi de donner un accès pilote à l’application en ligne de dématérialisation des notifications à la CNDP et de mettre en place des séminaires de sensibilisation à la protection du citoyen au sein de l’écosystème numérique.

Le deuxième volet, relatif à l’inversion du paradigme et projets du groupe ABA Technology liés à la DATA, prévoit la réalisation des ateliers et brainstormings sur les usages de données (essentiellement à caractère personnel) tels qu’envisagés ou souhaités par le groupe et son écosystème.

Dans le même registre, la CNDP accompagnera ABA Technology quant à l’identification de ses problématiques, en termes de protection des données notamment les architectures IoT et RGPD, la génération des données (capteurs, gateways, connectivité), l’hébergement des données (cloud, edge), la classification des données (anonymisation), la transformation des données (algorithmes) et la valorisation des données (services).

Le troisième volet concerne l’alimentation des lignes directrices pour les briques de confiance numérique par la formalisation des conclusions identifiées au sein des volets 1 et 2, dans le but d’alimenter une réflexion transverse, multipartenaires et multi-adhérents devant aboutir à la production de préconisations sur les briques de confiance au service de différents usages pouvant être spécifiques à l’écosystème ABA Technology (mobilité : véhicules connectés, medtech : télémédecine, home care, la médecine du travail, bien-être, bâtiment intelligent : contrôle d’accès, contrôle de présence, vidéo-sécurité, ville intelligente : mobilier urbain ou espace public connecté, agriculture de précision (drones) et industrie 4.0 : supply chain connectée, maintenance prédictive. ABA Technology se positionne en tant que co-constructeur de grandes transformations disruptives – une galaxie technologique – avec comme mission de contribuer au développement des nations plus connectées, durables et résilientes par la puissance de l’électronique, du numérique et du life science.

La CNDP œuvre, depuis sa création en 2009, à vérifier que les traitements des données personnelles soient licites et ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des individus.