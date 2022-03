Protection des données : le ministère de l’Inclusion économique et la CNDP s’allient

Le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) ont signé, lundi à Rabat, une convention pour le développement de leur partenariat en matière de protection des données à caractère personnel.

Cet accord d’une durée de quatre ans, vise à accompagner la mise en conformité du ministère, et des institutions sous sa tutelle, en matière de protection des données à caractère personnel et de renforcement des capacités des ressources humaines opérant dans ce domaine.

Il s’agira en effet de formaliser l’adhésion du ministère et des institutions sous sa tutelle au programme Data-Tika mis en place par la CNDP, de promouvoir les compétences dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et de veiller à la formation des ressources humaines en matière de respect de la vie privée et du déploiement de la confiance numérique.